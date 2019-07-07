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Batman’da kimlik soran bekçilere silahlı saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2019 08:59 | Son Güncelleme

Batman’ın Bahçelievler Mahallesi’nde bekçilerin GBT sorgusundan kaçan şüpheliler, bekçilere silahlı saldırı düzenledi.

Batman’da kimlik soran bekçilere silahlı saldırı

Batman’ın Bahçelievler Mahallesi’nde bekçilerin GBT sorgusundan kaçan şüpheliler, bekçilere silahlı saldırı düzenledi. Olayda bir bekçi ve ağabeyi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Petrol İlkokulu önünde gece devriyesi atan Emniyet Müdürlüğünde görevli gece bekçileri, çevreye rahatsızlık veren bir grubu durdurarak kimlik kontrolü yapmak istedi. Bu sırada bekçilere mukavemette bulunan bir kişi, bekçilere tabanca ile ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği bekçi Bayram Kara (26) ile o sırada yanında bulunan ağabeyi Ramazan Kara (29) yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda özel harekat polisi ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan bekçi Kara ile ağabeyi Ramazan Kara tedavi altına alındı. Ağabey Kara’nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda destek ekibi sevk edildi. Şüphelinin peşine düşen polis ekipleri, ara sokakları didik didik aradı. Okulun etrafını emniyet şeridiyle kapatan polis, çevredeki mermi kovanlarını topladı. Gözaltına alınan bir kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Batman’da kimlik soran bekçilere silahlı saldırı

Batman’da kimlik soran bekçilere silahlı saldırı

Batman’da kimlik soran bekçilere silahlı saldırı

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