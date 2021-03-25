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Batman’da Kristal Park’ta korkutan yangın

25.03.2021 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman’da Türkiye Petrolleri (TP) içinde bulunan Kristal Park’ın çatı kısmında yangın çıktı.

Batman’da Türkiye Petrolleri (TP) içinde bulunan Kristal Park’ın çatı kısmında yangın çıktı. Dumanlar gökyüzünü siyaha çevirirken, yangını söndürme çalışmalarına TOMA’lar da katıldı.
Olay, öğlen saatlerinde Site Mahallesi’ndeki TP içinde bulunan Kristal Park’ta meydana geldi. İddiaya göre, çatıda kaynak çalışması sırasında sıçrayan kıvılcımlar etraftaki tahtaları tutuşturdu. Yangın kısa sürede büyüyerek bütün çatıya yayıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA’lar da yangını söndürme çalışmalarına katıldı. Rüzgarın da etkisi ile büyüyen yangın nedeniyle gökyüzü siyah bulutlarla kaplandı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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