Batman'da Kulp şehitleri, Kürtçe ağıtlarla uğurlandı

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının, uzaktan kumandayla infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 7 kişiden İhsan Çelikbilek (43) ile Mehmet Bozyel'in (17) cenazeleri, memleketleri Batman'da Kürtçe ağıtlar ve gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kulp'ta, dün odun toplamaya gidenlerin bulunduğu kamyonetin geçtiği yolda, PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının uzaktan kumandayla infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 7 kişiden İhsan Çelikbilek ile Mehmet Bozyel'in cenazeleri, Batman'a getirildi. Batman Valiliği'nin bahçesinde düzenlenen törene Vali Hulusi Şahin, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aksoy, şehitlerin yakınları ile çok sayıda kişi katıldı. Tören, şehitlerin Türk bayrağına sarılı cenazesinin getirilmesiyle başladı. Şehitlerin öz geçmişinin okunması ile devam eden törende, dua edilip, helallik istendi. Tören sırasında şehit yakınları teröre lanet edip, Kürtçe ağıt yaktı.

Törene katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Ersoy, "Elbette ki onlar ne yapsalar yapsınlar, bu ülke toprakları üzerinde gözü olanları bizim birliğimize, beraberliğimize, bütünlüğümüze ve güvenliğimize karşı maşa olarak kullananların hedefleri ne olursa olsun, biz Allah'ın izniyle bu topraklar üzerinde ilelebet bir ve beraber olarak bundan sonrada devam edeceğiz. Ödeyeceğimiz her türlü bedele rağmen devam edeceğiz. Bu alçakların, hainlerin, gözü dönmüş uşakların içerde ve dışarıda ne kadar destekçisi olursa olsun, bu evlatların ve insanların kanları üzerinde gözyaşlarının üzerinden ne kadar siyaset yapmak isteyen olursa olsun, ne kadar makam mevki sahibi olmak sahibi olmak isteyen olursa olsun, onların ne kadar sevicisi ne kadar destekçisi olursa biz bir ve beraber olarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Törenin ardından şehit İhsan Çelikbilek ile Mehmet Bozyel'in cenazeleri, Asri mezarlıkta toprağa verildi.

