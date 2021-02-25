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Batman’da kumar operasyonu: 17 kişiye 22 bin 712 lira para cezası kesildi

25.02.2021 10:34 | Son Güncelleme:
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Batman’da korona virüs tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 17 kişiye 22 bin 712lira para cezası uygulandı.Batman Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği Ekipleri vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda harekete geçerek 2 ayrı iş merkezinde bulunan 5 ofise eşzamanlı operasyon düzenledi.

Batman’da korona virüs tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 17 kişiye 22 bin 712lira para cezası uygulandı.
Batman Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği Ekipleri vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda harekete geçerek 2 ayrı iş merkezinde bulunan 5 ofise eşzamanlı operasyon düzenledi. Eşzamanlı operasyonda 22 şahıs kumar oynarken suçüstü yakalandı. 5 şahıs hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı. 17 şahsa kumar oynamaktan 22 bin 712 lira idari para cezası kesildi. Kumar oynatılan işyerleri mühürlenerek kapatıldı.

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