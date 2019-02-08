HABER

Batman’da kumar operasyonu: 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 15:38 | Son Güncelleme

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir iş yerine kumar operasyonu düzenlendi.

Batman’da kumar operasyonu: 2 gözaltı

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir iş yerine kumar operasyonu düzenlendi. 2 kişinin gözaltına alındığı kumar operasyonunda 60 kişi hakkında da işlem yapıldı.
Edinilen bilgilere göre, Batı Raman yolu üzerinde bulanan ve ruhsatsız olarak faaliyet yürüten bir işletmede kumar oynatıldığı belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından kumar operasyonu yapılan işletmede kumar oynadığı belirlenen 60 kişiye toplam 19 bin 200 TL idari para cezası uygulandı. Kumar oynanan iş yerinde 2 adet tombala makinesi, 2 adet televizyon ve tombala malzemelerine el konulurken, işletmede çalıştığı belirlenen iki şahıs hakkında da mühür bozma ve kumar için yer sağlama suçlarından işlem yapıldığı belirtildi.

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
Bebek arabalı hırsız yakalandıBebek arabalı hırsız yakalandı
Jandarmadan kaçtıkları otomobille kaza yaptılar, kovalamaca sonucu yakalandılarJandarmadan kaçtıkları otomobille kaza yaptılar, kovalamaca sonucu yakalandılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında anket tartışması

Canlı yayında anket tartışması

Yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

Otomobil alacaklara önemli uyarı! Binlerce liralık masraf çıkabilir

Otomobil alacaklara önemli uyarı! Binlerce liralık masraf çıkabilir

Başından vurulmuş halde bulundu

Başından vurulmuş halde bulundu

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Günün en acı fotoğrafı

Günün en acı fotoğrafı

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'daki havalimanında çok acı olay! Anne ve babası yıkıldı

Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!

Vücudunun üst tarafı olmayan bir ceset kıyıya vurdu

Antalya'da korkunç olay! Vücudunun üst tarafı yok...

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı bekleyiş

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı bekleyiş

Temizlik işçisi çöp kamyonetinin altında kaldı

Temizlik işçisi çöp kamyonetinin altında kaldı

Korkunç detaylar raporda ortaya çıktı: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Küçükçekmece'de iş yerinde patlama: 2 yaralı

Küçükçekmece'de iş yerinde patlama: 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.