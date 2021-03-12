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Batman’da kumar oynayan 10 kişiye 12 bin lira ceza

12.03.2021 15:21 | Son Güncelleme:
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Batman’da kumar oynayan 10 kişiye 12 bin lira ceza

Batman’da polis ekiplerince 3 kıraathaneye düzenlenen baskında kumar oynadığı tespit edilen 10 kişiye 12 bin 24 lira ceza kesildi.Batman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, korona virüs ile mücadele etmek amacıyla 3 farklı kıraathaneye baskın düzenledi.

Batman’da polis ekiplerince 3 kıraathaneye düzenlenen baskında kumar oynadığı tespit edilen 10 kişiye 12 bin 24 lira ceza kesildi.
Batman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, korona virüs ile mücadele etmek amacıyla 3 farklı kıraathaneye baskın düzenledi. Yapılan baskında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan 3 şahsa adli işlem yapılırken, kumar oynayan 10 şahsa 12 bin 24 lira idari para cezası uygulandı. Kumarda kullanılan toplam 2 bin 410 liraya el konulurken, kumar oynanan iş yerleri ise 30 gün süre ile kapatıldı.
Ayrıca sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri tespit edilen 13 şahsa 5 bin 551 lira idari para cezası uygulandı.

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