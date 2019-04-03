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Batman’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2019 16:26 | Son Güncelleme

Batman’da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet üzerinde bulunan 2 kişiden biri öldü, diğeri de ağır yaralandı.Edinilen bilgilere göre kaza, Batman-Diyarbakır karayolu Batman Çayı köprüsü girişinde meydana geldi.

Batman’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Batman’da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet üzerinde bulunan 2 kişiden biri öldü, diğeri de ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Batman-Diyarbakır karayolu Batman Çayı köprüsü girişinde meydana geldi. Otomobil ile karşı yönden gelen motosiklet çarpıştı. Çarpışmada yola savrulan motosiklet aniden alev aldı. Motosiklete bulunan Cihan Baraç olay yerinde hayatını kaybederken, motosiklet üzerindeki diğer kişi Serhan Baraç ise ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Batman’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

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