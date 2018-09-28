HABER

Batman'da motosikletli tacizci yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2018 15:12 | Son Güncelleme

 BATMAN'da, son 1,5 ayda motosikletle yanına yaklaştığı 5 kişiye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan H.T., tutuklandı.

BATMAN, (DHA)- BATMAN'da, son 1,5 ayda motosikletle yanına yaklaştığı 5 kişiye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan H.T., tutuklandı.
Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde, son 1,5 ay içerisinde farklı yerlerde motosikletle yanına yaklaştığı kişilere cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen, mağdur ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis ekipleri, 3 gün önce kimliğini tespit ettikleri H.T.'yi, düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.
Aynı yöntemle 5 farklı kişiye cinsel saldırıda bulunduğu tespit edilen H.T. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
HAKKINDA 42 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ YAKALANDI
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 hükümlü ve tutuklunun kaçmasına yardım eden, 17 ayrı hırsızlık suçundan aranan, ayrıca hakkında 42 yıl 78 ay 115 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.P. de düzenlenen operasyonla yakalanıp, cezaevine teslim edildi.

PARTNERİş yerinde mobbinge uğruyorsanız mutlaka bunu yapın!İş yerinde mobbinge uğruyorsanız mutlaka bunu yapın!
Gübre çukuruna düşen ineği itfaiye ekibi kurtardıGübre çukuruna düşen ineği itfaiye ekibi kurtardı
Stepneden 15 kilo 700 gram eroin çıktıStepneden 15 kilo 700 gram eroin çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

2 kadın 1 erkek! İlişkiye girerken suçüstü yakalandılar

2 kadın 1 erkek! İlişkiye girerken suçüstü yakalandılar

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Ünlü kebap zinciri Kaşıbeyaz da konkordato istedi

Ünlü kebap zinciri Kaşıbeyaz da konkordato istedi

Almanya krizine ilişkin Can Dündar'dan ilk açıklama geldi!

Almanya krizine ilişkin Can Dündar'dan ilk açıklama geldi!

Ünlü model kurşunlanarak öldürüldü!

Ünlü model kurşunlanarak öldürüldü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye'nin konuştuğu vahşette yeni gelişme!

Türkiye'nin konuştuğu vahşette yeni gelişme!

Biri 66 yaşında, 2 kadın yakalandı

Biri 66 yaşında, 2 kadın yakalandı

Acı ölüm! Kahroldular

Acı ölüm! Kahroldular

Pansiyonda iğrenç olay!

Pansiyonda iğrenç olay!

Binlerce yıllık kitabenin sırrı ortaya çıktı!

Binlerce yıllık kitabenin sırrı ortaya çıktı!

MHP'li isim şehit babasını hastanelik etti iddiası için açıklama

MHP'li isim şehit babasını hastanelik etti iddiası için açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.