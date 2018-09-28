Batman'da motosikletli tacizci yakalandı

BATMAN, (DHA)- BATMAN'da, son 1,5 ayda motosikletle yanına yaklaştığı 5 kişiye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan H.T., tutuklandı.
Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde, son 1,5 ay içerisinde farklı yerlerde motosikletle yanına yaklaştığı kişilere cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen, mağdur ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis ekipleri, 3 gün önce kimliğini tespit ettikleri H.T.'yi, düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.
Aynı yöntemle 5 farklı kişiye cinsel saldırıda bulunduğu tespit edilen H.T. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
HAKKINDA 42 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ YAKALANDI
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 hükümlü ve tutuklunun kaçmasına yardım eden, 17 ayrı hırsızlık suçundan aranan, ayrıca hakkında 42 yıl 78 ay 115 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.P. de düzenlenen operasyonla yakalanıp, cezaevine teslim edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'daki basın toplantısında gerginlik
FETÖ'den ihraç edilen eski TRT çalışanı eşini 12'nci kattan attı
Erdoğan'dan çok sert Can Dündar açıklaması
Akdeniz’de insan sağlığı için tehlikeli 10 tür tespit edildi!
Yalova'da deniz 25 metre çekildi! Depremin habercisi mi?
Sevgilisinin kızına tecavüz etti!
Komünist başkan Fatih Mehmet Maçoğlu İstanbul Belediye Başkanı adayı mı olacak?
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı! Sonuç sorgulama sayfası açıldı!
Saadet Partisi AK Parti ile ittifak mı yapacak? Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken sözler
Okuyucu Yorumları 0 yorum