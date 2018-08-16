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Batman'da oda ve STK temsilcileri, dolar bozdurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 19:14 | Son Güncelleme

ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımını protesto eden Batman'daki oda ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, döviz bürolarında dolar bozdurdu.

Batman'da oda ve STK temsilcileri, dolar bozdurdu

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımını protesto eden Batman'daki oda ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, döviz bürolarında dolar bozdurdu.
Batman'da faaliyet yürüten oda başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mesai bitiminde İkinci Cadde üzerinde bulunan döviz bürosu önünde toplandı. Aralarında esnafın da bulunduğu topluluk, dolar bozdurmak için kuyruk oluşturdu. Batman Ticaret ve Sanayi Odası (BATSO), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON), Ticaret Borsası ve Ziraat Odası Başkanlığı temsilcilerinin öncülüğünde yapılan protesto kapsamında, topluluk dolarları Türk Lirası'na dönüştürdü.
BATSO Başkan Vekili Bayram Demirhan, Türk Lirası'na destek için ellerinde bulunan doları bozdurduklarını belirterek, "Son günlerde ülkemize yönelik ABD tarafından yapılan ekonomik hamle ülkemizi tamamıyla zayıflatmak amacıyla yapmıştır. Dolayısıyla Batman'daki STK'lar olarak elimizdeki dövizi Türk parasına çevirmek üzere buradayız. Çağrımızı yineliyoruz; herkesi dolar bozdurmaya davet ediyoruz. Şehrimizde birçok kişi bu kampanyaya destek veriyor" dedi.
MÜSİAD Batman Şube Başkanı Suat Özdemir ise "Dövizlerimizi artık TL'ye çevirip, milli paramıza dönmemiz gerekir. Son süreçte dünyayı tehdit eden ABD Başkanı Trump'ın söyledikleri siyaseten ve ekonomik çıkışına karşı olarak dolar bozdurarak tepkimizi göstermeliyiz" dedi.
Öte yandan, gün boyu döviz büroları önünde hareketlilik yaşanırken, çok sayıda vatandaşın dolarlarını TL'ye dönüştürmeleri de dikkat çekti.

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Batman'da oda ve STK temsilcileri, dolar bozdurduBatman'da oda ve STK temsilcileri, dolar bozdurduBatman'da oda ve STK temsilcileri, dolar bozdurdu

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