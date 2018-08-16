HABER

Batman'da oda ve STK temsilcileri, dolar bozdurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 22:19 | Son Güncelleme

ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımını protesto eden Batman'daki oda ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, döviz bürolarında dolar bozdurdu.

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımını protesto eden Batman'daki oda ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, döviz bürolarında dolar bozdurdu.

Batman'da faaliyet yürüten oda başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mesai bitiminde İkinci Cadde üzerinde bulunan döviz bürosu önünde toplandı. Aralarında esnafın da bulunduğu topluluk, dolar bozdurmak için kuyruk oluşturdu. Batman Ticaret ve Sanayi Odası (BATSO), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON), Ticaret Borsası ve Ziraat Odası Başkanlığı temsilcilerinin öncülüğünde yapılan protesto kapsamında, topluluk dolarları Türk Lirası'na dönüştürdü.

BATSO Başkan Vekili Bayram Demirhan, Türk Lirası'na destek için ellerinde bulunan doları bozdurduklarını belirterek, "Son günlerde ülkemize yönelik ABD tarafından yapılan ekonomik hamle ülkemizi tamamıyla zayıflatmak amacıyla yapmıştır. Dolayısıyla Batman'daki STK'lar olarak elimizdeki dövizi Türk parasına çevirmek üzere buradayız. Çağrımızı yineliyoruz; herkesi dolar bozdurmaya davet ediyoruz. Şehrimizde birçok kişi bu kampanyaya destek veriyor" dedi.

MÜSİAD Batman Şube Başkanı Suat Özdemir ise "Dövizlerimizi artık TL'ye çevirip, milli paramıza dönmemiz gerekir. Son süreçte dünyayı tehdit eden ABD Başkanı Trump'ın söyledikleri siyaseten ve ekonomik çıkışına karşı olarak dolar bozdurarak tepkimizi göstermeliyiz" dedi.

Öte yandan, gün boyu döviz büroları önünde hareketlilik yaşanırken, çok sayıda vatandaşın dolarlarını TL'ye dönüştürmeleri de dikkat çekti.

PARTNERSeks bağımlısı 3 çocuk annesi kadından itiraflarSeks bağımlısı 3 çocuk annesi kadından itiraflar
Samet Aybaba: "Titi gittiğinde stoper alsaydık şimdi hiçbir şey düşünmüyor olacaktık"Samet Aybaba: "Titi gittiğinde stoper alsaydık şimdi hiçbir şey düşünmüyor olacaktık"
Bayram öncesi son Cuma günü için en güzel Cuma mesajları (kısa)Bayram öncesi son Cuma günü için en güzel Cuma mesajları (kısa)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Kalın açıkladı: Türk lirası üzerindeki spekülasyon bertaraf edildi

İbrahim Kalın açıkladı: Türk lirası üzerindeki spekülasyon bertaraf edildi

AK Partili Bülent Turan'dan Muharrem İnce'ye tepki: Bu ne utanmazlık! Silin bu tweeti

AK Partili Bülent Turan'dan Muharrem İnce'ye tepki: Bu ne utanmazlık! Silin bu tweeti

Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner'den samimi açıklamalar

Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner'den samimi açıklamalar

Tolga Güleç fotoğrafına photoshop yaptı

Tolga Güleç fotoğrafına photoshop yaptı

ABD Başkanı Trump'tan ekonomi yorumu: Her zamankinden daha iyi

ABD Başkanı Trump'tan ekonomi yorumu: Her zamankinden daha iyi

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bayram öncesi son Cuma günü için en güzel Cuma mesajları (kısa)

Bayram öncesi son Cuma günü için en güzel Cuma mesajları (kısa)

ABD'den Türkiye'ye Rahip Brunson tehdidi: Serbest bırakılmazsa daha fazla yaptırım uygulayacağız

ABD'den Türkiye'ye Rahip Brunson tehdidi: Serbest bırakılmazsa daha fazla yaptırım uygulayacağız

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

ABD'de Rahip Brunson ile ilgili kritik temas! Görüşme sonrası peş peşe açıklamalar geldi!

ABD'de Rahip Brunson ile ilgili kritik temas! Görüşme sonrası peş peşe açıklamalar geldi!

Balıkesir'de iğrenç manzara! Kurbanlık hayvanları ağır çeksin diye dışkı çukuruna soktu!

Balıkesir'de iğrenç manzara! Kurbanlık hayvanları ağır çeksin diye dışkı çukuruna soktu!

PKK'ya Sincar'da vurulan darbenin görüntüleri ortaya çıktı

PKK'ya Sincar'da vurulan darbenin görüntüleri ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.