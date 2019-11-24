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Batman'da öğretmenler, şehit meslektaşları için yürüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 13:00 | Son Güncelleme

BATMAN'da 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında 3 bin öğretmen, şehit meslektaşları için yürüdü.

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN'da 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında 3 bin öğretmen, şehit meslektaşları için yürüdü.

24 Kasım Öğretmen Günü nedeniyle Batman'da görev yapan 3 bin öğretmen bir araya gelerek, şehit edilen meslektaşları için yürüyüş düzenlendi. Valilik önünde toplanan öğretmenler, ellerinde şehit edilen meslektaşlarının fotoğrafları ve Türk bayrağıyla Batman Öğretmenevi'ne yürüdü.

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliklerinde yürüyüşün yanı sıra fidan da dikeceklerini ifade ederek, "Batman ve ilçelerden gelen öğretmenlerle bugün Batmanımızı selamlamak istedik. Batman'daki şehit öğretmenlerimiz adına bu yürüyüşü düzenledik. Tüm meslektaşlarımız sağ olsunlar, fedakarca davranıp şehit öğretmenlerimizi ve ahirete intikal etmiş öğretmenleri anma yürüyüşü hep beraber düzenledik. Şehit öğretmenlerimiz adına ağaç dikimi yapacağız. Ben tüm meslektaşlarıma bu anlamlı günde katkılarından dolayı teşekkür ederim. Çok kalabalık bir katılımla doğrusu bu kadar kalabalık olacağını biz de beklemiyorduk" dedi.

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