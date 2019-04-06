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Batman'da oluşan obruk kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 18:24 | Son Güncelleme

Batman'da oluşan obruk kapatıldı

Batman Silvan Karayolu'nda, 12 metre derinliğinde 8 metre genişliğindeki obruk kapatıldı.

Alınan bilgiye göre Batman-Silvan karayolunun 10. kilometresindeki Bıçakçı köyü yakınlarında 12 metre derinliğinde, 8 metre genişliğinde obruk oluştu.

Obruğu fark eden köy sakinleri, durumu jandarma ile karayolları ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen jandarma ekipleri, karayolunu tek taraflı trafiğe kapattı, karayolları ekipleri ise obruğun doldurulması için çalışma başlattı.

Ekipler, 15 kamyon malzeme ile obruğu doldurdu.

Çalışmaların ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

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Batman Kozluk obruk Silvan yol

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