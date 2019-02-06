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Batman'da 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 15:55 | Son Güncelleme

BATMAN'daki Turgut Özal Bulvarı'nda İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı ve bugün 81 ilde uygulanan 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' etkinliği düzenlendi.

BATMAN, (DHA)- BATMAN'daki Turgut Özal Bulvarı'nda İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı ve bugün 81 ilde uygulanan 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' etkinliği düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı ve bugün 81 ilde uygulanan ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ uygulaması Batman’da da gerçekleşti. Batman Valisi Hulusi Şahin, yaya etkinliğinde karşıdan karşıya geçti. Vali Hulusi Şahin, araçların yayalara yol vermesi gerektiğini belirterek, "Özelikle okul bölgelerinde sürücülerin durup çocuklarımıza yol vermesi gerekiyor. Bu medeni dünyanın uyguladığı bizimde mevzuatımızda olan bir uygulamadır. Bugüne kadar bu uygulanamıyordu ama bundan sonra bu kampanyaya beraber artık yaya geçitleri yayaların olacak. Sürücülerimizin de bu konuda bilinçlenmesini tavsiye ediyorum. Bundan sonra hem cezai işlem uygulamaktan geri durmayacağız. Aynı zamanda da fahri trafik denetimcileri okul önlerinde takip edecek" dedi.

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