HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Batman’da oto hırsızlığı operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

Batman’da oto hırsızlığı operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

26.02.2021 13:54 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman’da oto hırsızlığı şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Batman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından oto hırsızlığı şebekesinin çökertilmesine yönelik kamera kayıtları incelendi.

Batman’da oto hırsızlığı şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Batman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından oto hırsızlığı şebekesinin çökertilmesine yönelik kamera kayıtları incelendi. Çalıntı araçların bir kısmı drone ile kent merkezinde yapılan taramayla tespit edildi. Fiziki takip sonucu kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması amacıyla 21 Şubatta operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda Yavuz G., Ümit Ç., Ümran G., Eyyüp G., Erkan Ç. ve Tarık Ş. gözaltına alındı. Çalıntı 9 araca ise el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, çalıntı araçlar sahiplerine teslim edildi.
Öte yandan, şüphelilerin yakalanmamak için cep telefonu kullanmadıkları, çaldıkları araçları hayvan hırsızlığı başta olmak üzere çeşitli hırsızlık olaylarında kullandıkları belirlendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Bodrum'da ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandıBodrum'da ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı
Yurtiçi Kargo iletişim hattı, şikayet numarası, çağrı merkeziYurtiçi Kargo iletişim hattı, şikayet numarası, çağrı merkezi
1/

En Çok Okunan Haberler

Prof. Dr. Doğan Yaşar: Mini soğumaya gireceğiz, İstanbul Boğazı donacak

Prof. Dr. Doğan Yaşar: Mini soğumaya gireceğiz, İstanbul Boğazı donacak

Doktor kızını öldüren baba: Silah ruhsatı alırken ayrıntılı inceleme yapılmıyor

Doktor kızını öldüren baba: Silah ruhsatı alırken ayrıntılı inceleme yapılmıyor

Bacakları sosyal medyada olay oldu! 47 yaşındaki Arzum Onan dayanamadı

Bacakları sosyal medyada olay oldu! 47 yaşındaki Arzum Onan dayanamadı

İngilizce şarkısı sosyal medyayı salladı

İngilizce şarkısı sosyal medyayı salladı

1 mart öncesi peş peşe duyurdular! İl il alınan yeni kararlar

1 mart öncesi peş peşe duyurdular! İl il alınan yeni kararlar

Iğdır'da keşfedildi! 50 milyon tona yakın

Iğdır'da keşfedildi! 50 milyon tona yakın

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Son Dakika: 24 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 24 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İYİ Partili Akalın erken seçim için tarih verdi

İYİ Partili Akalın erken seçim için tarih verdi

Cezaevi isyanında en az 67 ölü!

Cezaevi isyanında en az 67 ölü!

10 il için 15 günlük tam kapanma önerisi gündeme geldi

10 il için 15 günlük tam kapanma önerisi gündeme geldi

Diğer Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlardan doğum günü sürprizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlardan doğum günü sürprizi

İSKİ su kesintisi 26 Şubat 2021! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

Sular ne zaman gelecek? 26 Şubat İSKİ su kesintisi listesi!

Elektrik kesintisi listesi 26 Şubat İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

26 Şubat elektrik kesintisi olacak yerler!

Bodrum'da ölü bulunmuştu! Çizgili Yelve'nin Türkiye'de ilk kez görüldüğü ortaya çıktı

Bodrum'da ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı

Son dakika: Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesiyle ilgili yeni gelişme

'Boğaziçi' soruşturmasında yeni gelişme

'Makul Şüphe' isimli kitaba 'muzır yayın' ilanı

'Makul Şüphe' isimli kitaba 'muzır yayın' ilanı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.