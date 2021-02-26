Batman’da oto hırsızlığı operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

Batman’da oto hırsızlığı şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından oto hırsızlığı şebekesinin çökertilmesine yönelik kamera kayıtları incelendi. Çalıntı araçların bir kısmı drone ile kent merkezinde yapılan taramayla tespit edildi. Fiziki takip sonucu kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması amacıyla 21 Şubatta operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda Yavuz G., Ümit Ç., Ümran G., Eyyüp G., Erkan Ç. ve Tarık Ş. gözaltına alındı. Çalıntı 9 araca ise el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, çalıntı araçlar sahiplerine teslim edildi.

Öte yandan, şüphelilerin yakalanmamak için cep telefonu kullanmadıkları, çaldıkları araçları hayvan hırsızlığı başta olmak üzere çeşitli hırsızlık olaylarında kullandıkları belirlendi.

