HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Batman’da otomobil çocuk parkına daldı: 3 yaralı

Batman’da otomobil çocuk parkına daldı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 23:36 | Son Güncelleme

Batman’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil çocuk oyun parkına daldı.

Batman’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil çocuk oyun parkına daldı. Parkta oturan 3 kişi hafif yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Batman merkez Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. 34 AN 3591 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çocuk oyuna park alanına girdi. Parkta oturan 3 kişi aracın çarpması sonucu hafif yaralandı. Yaralılar Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Esenyurt'ta yanlış anlaşılmaya esnaftan tekme tokat dayakEsenyurt'ta yanlış anlaşılmaya esnaftan tekme tokat dayak
Balıkçılar ‘Vira bismillah’ dediBalıkçılar ‘Vira bismillah’ dedi
Hibrit eğitim modeli nedir? Hibrit eğitim nasıl yapılacak?Hibrit eğitim modeli nedir? Hibrit eğitim nasıl yapılacak?
1/
En Çok Okunan Haberler
Survivor Berkan'ın yeni imajı tam not aldı
Survivor Berkan'ın yeni imajı tam not aldı
Gonca Vuslateri: “Hiç beklenmeyecek şiddet performansı...”
Gonca Vuslateri: “Hiç beklenmeyecek şiddet performansı...”
Bakan Koca son durumu açıkladı
Bakan Koca son durumu açıkladı
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Musa Orhan hakkında flaş karar
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Musa Orhan hakkında flaş karar
Rusya toplu aşılama için tarihi açıkladı
Rusya toplu aşılama için tarihi açıkladı
Yürek yakan olay! Kamyonla çocuğunu ezdi, sinir krizi geçirdi
Yürek yakan olay! Kamyonla çocuğunu ezdi, sinir krizi geçirdi
İlginizi Çekebilir
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
Diğer Haberler
Hatay’da kayıp olarak aranan emekli öğretmen, ölü olarak bulundu
Hatay’da kayıp olarak aranan emekli öğretmen, ölü olarak bulundu
Muğla'da 2 kaçak göçmen kurtarıldı
Muğla'da 2 kaçak göçmen kurtarıldı
Bahçelievler'de kadın cinayeti! Sevgilisi tarafından bıçaklanan Sevim Sökmensuer hayatını kaybetti
Bahçelievler'de kadın cinayeti!
Samsun'daki kan donduran cinayetin zanlılarına 'yardım ve yataklık' iddiasına 3 tutuklama
Samsun'daki kan donduran cinayette yeni gelişme
Balıkçılar ‘Vira bismillah’ dedi, binlerce kişi sahilden el salladı
Balıkçılar ‘Vira bismillah’ dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bir kasa balığı 1.7 milyon TL’ye satın aldı
Erdoğan’dan bir kasa balığı 1.7 milyon TL’ye satın aldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.