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Batman’da otomobil ile yük arabası çarpıştı: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2019 13:51 | Son Güncelleme

Batman’da bir otomobil ile yük arabasının çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.Edilen bilgiye göre kaza, Güney Çevreyolu’nda dün akşam saatlerinde meydana geldi.

Batman’da otomobil ile yük arabası çarpıştı: 1 ölü

Batman’da bir otomobil ile yük arabasının çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.
Edilen bilgiye göre kaza, Güney Çevreyolu’nda dün akşam saatlerinde meydana geldi. Diyarbakır yolu istikametine doğru seyreden ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil ile sürücülüğünü Hasan Özer’in (26) yaptığı üç tekerlekli yük arabası çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle el arabası sürücüsü Özer, metrelerce savruldu.
Kazada ağır yaralanan Özer, 112 acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı bölge devlet hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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