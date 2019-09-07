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Batman'da otomobil taşlık alana çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2019 20:47 | Son Güncelleme

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin taşlık alana çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

BATMAN,(DHA)- BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin taşlık alana çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Gercüş ilçesinde meydana geldi. Şevket Atiç (71) yönetimindeki 34 BEA 111 plakalı otomobil, Gürbüz köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu taşlık alana çarptı. Kazada sürücü Atiç, Şükran Atiç (56), Emir Sefa Damla, Nazan Damla (37) ve Zeynep Özel Damla yaralandı.
Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından Gercüş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alanın yaralılardan Şükran Atiç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi sürerken, hayatını kaybeden Atiç'in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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