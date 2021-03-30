Batman’da patenli gençlerin kamyon arkasında tehlikeli yolculuğu kamerada

Batman’da bir kamyonun arkasına takılan patenli 2 gencin canlarını hiçe sayarak yaptığı yolculuk, cep telefonları kamerasına yansıdı.

Batman-Siirt çevre yolunda patenleriyle kamyonun arkasına takılan 2 gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu ile görüntülendi. Hem trafiği hem de kendi canlarını tehlikeye atan gençler diğer araçlardan gelen tepkilere aldırış etmedi. Faciaya davetiye çıkaran gençlerden birinin yolculuk esnasında kamyon arkasında çeşitli hareketler yaptığı görüldü.

Kamyonun arkasına takılan gençler bir süre sonra gözden kayboldu.

