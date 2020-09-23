HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Batman’da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

Batman’da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 14:02 | Son Güncelleme

Batman’ın işlek caddelerinde trafiğin yoğun olduğu saatlerde patentli gençlerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kameralarına yansıdı.Batman’da bir grup patenli genç, kentin en işlek caddelerinde trafiğin yoğun olduğu saatlerde tehlikeye aldırış etmeden otomobillerin arkasına tutunup yolculuk yapmaya devam ediyor.

Batman’ın işlek caddelerinde trafiğin yoğun olduğu saatlerde patentli gençlerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kameralarına yansıdı.
Batman’da bir grup patenli genç, kentin en işlek caddelerinde trafiğin yoğun olduğu saatlerde tehlikeye aldırış etmeden otomobillerin arkasına tutunup yolculuk yapmaya devam ediyor. Kentin farklı noktalarında cep telefonu kamaralarına yansıyan görüntülerde iki patentli genç bir aracın arkasına tutunarak tehlikeli yolculuklarını sürdürdü. Bir başka görüntüde de bir yük kamyonetinin arkasına tutunan patentli gençler ölüme davetiye çıkardı.
Başka araçlarda bulunan vatandaşların tüm uyarılarına rağmen tehlikeli yolculuklarını sürdüren patentli gençler daha sonra gözden kayboldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Kütahya! İlk kez böyle bir olay yaşadık Yer: Kütahya! İlk kez böyle bir olay yaşadık
Belediye Başkanı koronaya yakalandıBelediye Başkanı koronaya yakalandı
Eczanelere grip aşısı geldi mi? Sağlık Bakanı açıkladıEczanelere grip aşısı geldi mi? Sağlık Bakanı açıkladı
1/
En Çok Okunan Haberler
Caniden polise kan donduran sözler! 'Sağ kalmaz'
Caniden polise kan donduran sözler! 'Sağ kalmaz'
Bolu'daki katliamda sanıklara ceza yağdı
Bolu'daki katliamda sanıklara ceza yağdı
Mayolu deniz pozlarıyla Instagram'ı salladı!
Mayolu deniz pozlarıyla Instagram'ı salladı!
O süre 9 aya çıkarıldı! Vergi, resim ve harç istisnası belgelerinde düzenleme
O süre 9 aya çıkarıldı! Vergi, resim ve harç istisnası belgelerinde düzenleme
Koronavirüsten öldü, tabutu yakıldı
Koronavirüsten öldü, tabutu yakıldı
Hiç gitmediği İstanbul'dan hatalı park cezası geldi
Hiç gitmediği İstanbul'dan hatalı park cezası geldi
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu!
14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu!
Canlı yayın karıştı! Tartışma damga vurdu: Yayını terk etti
Canlı yayın karıştı! Tartışma damga vurdu: Yayını terk etti
Diğer Haberler
Karisalı Belediye Başkanı Aslan, koronavirüse yakalandı
Belediye Başkanı koronaya yakalandı
Ankara Valisi Şahin'den koronavirüs vakalarıyla ilgili açıklama
Ankara Valisi Şahin'den koronavirüs vakalarıyla ilgili açıklama
Ankara'da sağlık çalışanlarına saldırı girişiminde yeni gelişme
Ankara'daki skandal olayda yeni gelişme
Ağabeyine 'beni buradan al' diye mesaj atıp intihar etti
Kardeşinden gelen mesaj sonrası gitti, hayatının acısını yaşadı
Kadınlar sokak ortasında birbirine girdi, kavgayı erkekler ayırdı
Kadınlar sokak ortasında birbirine girdi
İzmir'de toplu ulaşımdaki yoğunluk vatandaşı tedirgin ediyor
İzmir'de korkutan görüntü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.