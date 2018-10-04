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Batman’da PKK Saldırısı: 7 Asker Yaşamını Yitirdi

04.10.2018 17:22 | Son Güncelleme

Saldırı, Gercüş kırsalındaki bir yol üzerinde bir patlayıcının infilak ettirilmesiyle düzenlendi. Olayda iki asker de yaralandı. ABD’nin Ankara Büyükelçiliği de Batman’daki saldırıyla ilgili açıklama yayımladı

Batman’da PKK Saldırısı: 7 Asker Yaşamını Yitirdi

Batman’da terör örgütü PKK militanları tarafından düzenlenen saldırıda en az 7 asker yaşamını yitirdi, iki asker de yaralandı.

Saldırı, Gercüş kırsalındaki bir yol üzerinde bir patlayıcının infilak ettirilmesiyle düzenlendi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, patlama sırasında zırhlı bir askeri aracın içindeki askerlerin bölgedeki bir inşaat çalışmasının güvenliğini sağlamaya gittiğini söyledi.

Anadolu Ajansı’nın daha önce geçtiği haberde, askerlerin PKK’ya yönelik operasyona gittiği belirtilmişti.

Askerlerden dördü olay yerinde, üçüyse kaldırıldıkları hastanede yaşamlarını yitirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırıyı kınadı ve Türkiye’nin terörle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı. Erdoğan, “Şehitlerimizin, gazilerimizin kanlarını yerde bırakmayacağız” dedi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Türk ordusunca saldırganları yakalamak için hava destekli büyük çaplı bir operasyon başlatıldı.

ABD Büyükelçiliği: “Terörle mücadelede Türkiye’nin yanındayız”

Bu arada ABD’nin Ankara Büyükelçiliği de Batman’daki saldırıyla ilgili bir açıklama yayımladı. Büyükelçiliğin Twitter hesabından paylaşılan açıklamada, “Batman’da bugün meydana gelen acımasız saldırıyı kınıyoruz ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına en derin başsağlığı dileklerimizi gönderiyoruz. PKK teröristleri saldırılarına son vermelidir. Terörle mücadelede müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız” ifadesi kullanıldı.

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