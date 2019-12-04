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Batman’da PKK/KCK operasyonunda 7 kişi daha tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 23:25 | Son Güncelleme

Batman’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik ’Şehit Birol Öztekin’ operasyonunda gözaltına alınanlardan 7’si daha tutuklandı.Edinilen bilgilere göre, Batman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce terör örgütüne yönelik 27 Kasım’daki operasyonda gözaltına alınan, aralarında HDP milletvekili adayı Şükrü Baytar’ın da bulunduğu 13 şüpheli daha emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.HDP milletvekili adayı Şükrü Baytar ile A.E., D.A., K.B., M.F.Ö., Y.K.

Batman’da PKK/KCK operasyonunda 7 kişi daha tutuklandı

Batman’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik ’Şehit Birol Öztekin’ operasyonunda gözaltına alınanlardan 7’si daha tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Batman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce terör örgütüne yönelik 27 Kasım’daki operasyonda gözaltına alınan, aralarında HDP milletvekili adayı Şükrü Baytar’ın da bulunduğu 13 şüpheli daha emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
HDP milletvekili adayı Şükrü Baytar ile A.E., D.A., K.B., M.F.Ö., Y.K. ve S.M. ’silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan tutuklandı, 4 kişi adli kontrol şartı, 2 kişi ise serbest bırakıldı. Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca, yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK içerisinde eylem ve faaliyetlere katıldıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için düzenlenen operasyonda 30 kişi gözaltına alınmıştı.
Dün ve önceki gün adliyeye sevk edilen 17 kişiden HDP Batman eski İl Başkanı Fatma Kapalıgöz, DBP Merkez İlçe Başkanı Mehmet Salih Turmuş ile S.T., V.A., S.Y., A.A.C., M.Y., E.K., H.Ç., M.E.Ö., M.Y. ve S.Ö., ’örgüt üyesi olmak’ suçundan tutuklanmış, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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