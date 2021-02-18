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Batman’da PKK’nın kış yapılanmasına darbe vuruldu

18.02.2021 12:38 | Son Güncelleme:
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Batman’da PKK’nın kış yapılanmasına darbe vuruldu

Batman’ın Hasankeyf ilçesinde terör örgütü PKK’nın kış yapılanmasına yönelik başlatılan Şehit Uzman Çavuş Bülent Doğan Operasyonu’nda, 2 mağarada çok sayıda el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca 16 Şubat’ta başlatılan Şehit Uzman Çavuş Bülent Doğan Operasyonu’nda Hasankeyf ilçesinin Güneşli köyü kırsalında tespit edilen iki mağarada arama yapıldı.

Batman’ın Hasankeyf ilçesinde terör örgütü PKK’nın kış yapılanmasına yönelik başlatılan Şehit Uzman Çavuş Bülent Doğan Operasyonu’nda, 2 mağarada çok sayıda el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca 16 Şubat’ta başlatılan Şehit Uzman Çavuş Bülent Doğan Operasyonu’nda Hasankeyf ilçesinin Güneşli köyü kırsalında tespit edilen iki mağarada arama yapıldı. Aramada, patlayıcı madde yapımında kullanılan 38 kilogram amonyum nitrat, 100 gram TNT tozu, elektronik devre elemanları, alıcı düzeneği, 70 metre çeşitli cins ve ebatta kablo, 33 kablo bağlantısı yapılmış batarya bloku, 48 pil, keskin nişancı tüfeği dürbünü, 2 akü, 2 tüp, 8 takım terörist kıyafeti, 5 bot, 10 battaniye, sırt çantası, giyim ve donatım malzemesi, 200 kilogram muhtelif yaşam malzemesi, sığınak yapımında kullanılan inşaat malzemesi, 16 örgütsel içerikli kitap, dergi ve CD ele geçirildi.

Batman’da PKK’nın kış yapılanmasına darbe vuruldu

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