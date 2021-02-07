HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Batman’da polis 1 ayda 108 olayı aydınlattı

Batman’da polis 1 ayda 108 olayı aydınlattı

07.02.2021 14:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Batman’da polis 1 ayda 108 olayı aydınlattı

Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından kent genelinde yapılan çalışma faaliyetleri kamuoyuna açıklandı.

Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından kent genelinde yapılan çalışma faaliyetleri kamuoyuna açıklandı. Açıklanan çalışmalarda birçok olayın aydınlatıldığı ve çeşitli suçlara karışan şahısların adalete teslim edildiği belirtildi.
Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından kent genelinde pandemi sürecinde alınan tedbirlerin yanı sıra suçların önlenmesi, suçluların yakalanması, kamu güvenliği ve emniyetinin sağlanması amacıyla son 1 ayda yapılan çalışmalar açıklandı. Batman genelinde 22 bin 26 şahıs ve 4 bin 265 araç sorgusu yapıldığı vurgulandı. Kasten yaralama, kasten öldürme, yağma, cinsel saldırı, fuhşa yer temini ve aracılık suçlarının yanı sıra 62 hırsızlık, 2 kapkaç olayı, 7 motosiklet hırsızlığı, 2 oto hırsızlığı, 7 yankesicilik-dolandırıcılık olayı, 4 çalıntı malzeme müştekilerine teslim edilerek toplam 108 olayın aydınlatıldığı belirtildi.
Ayrıca son 1 ayda Batman’da çeşitli suçlara karışan 89 şüpheli şahıs ve aranan 172 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Kayıp olarak aranan 17 şahıs bulunarak ailelerine teslim edildi.
Öte yandan, yapılan çalışmalar sonucunda 25 tabanca, 6 av tüfeği olmak üzere toplam 31 silah ele geçirildi. Türkiye genelinde eş zamanlı olarak aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlar kapsamında ise 15 ayrı adrese yapılan eşzamanlı baskında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 15 şahıstan 6’sı yakalandı. Şahısların toplam 59 yıl 8 ay 15 gün hapis cezaları bulunduğu kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hakime ‘Sen çok harikasın’ dedi, viral olduHakime ‘Sen çok harikasın’ dedi, viral oldu
Kılıçdaroğlu'na suikast girişiminde kararKılıçdaroğlu'na suikast girişiminde karar
Netflix hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Netflix hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs korkusundan evde ani ölümler arttı

Koronavirüs korkusundan evde ani ölümler arttı

Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

Şaşkına çeviren görüntü! Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Şaşkına çeviren görüntü! Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Bomba itiraflar! 'Acemi Cadı'daki Toygar'a...'

Bomba itiraflar! 'Acemi Cadı'daki Toygar'a...'

Doktorun 'Omurilik sarımsağı' yanıtı olay oldu

Doktorun 'Omurilik sarımsağı' yanıtı olay oldu

Koronavirüsün kökenini araştıran DSÖ heyetinden çarpıcı açıklama

Koronavirüsün kökenini araştıran DSÖ heyetinden çarpıcı açıklama

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

ABD'den flaş S-400 ve '15 Temmuz' açıklaması

ABD'den flaş S-400 ve '15 Temmuz' açıklaması

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

81 ilde başladı! Pazartesi'ye kadar sürecek

81 ilde başladı! Pazartesi'ye kadar sürecek

Adıyaman’da iki aile arasında silahlı kavga: 7 ölü

Adıyaman’da iki aile arasında silahlı kavga: 7 ölü

Güpegündüz rezalet! Eşi ve çocuğuyla yürüyen kadını taciz etti

Güpegündüz rezalet! Eşi ve çocuğuyla yürüyen kadını taciz etti

Diğer Haberler

Baskında polisi şaşkına çeviren anlar! Böyle yakalandılar

Baskında polisi şaşkına çeviren anlar! Böyle yakalandılar

Koronavirüs aşısında ikinci doz başlıyor! Bekleme süresi 28 gün

Koronavirüs aşısında ikinci doz başlıyor!

Kılıçdaroğlu'na suikast girişimi! İstinaftan karar çıktı

Kılıçdaroğlu'na suikast girişiminde karar

Uzaya Türk astronot mu gönderilecek? Türkiye Uzay Ajansı'nın paylaşımı sonrası flaş 'Elon Musk' iddiası

Uzaya Türk astronot mu gönderilecek? Flaş iddia

Yerli parmak izi tanıma sistemi, mart ayında hazır

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yeni sistem mart ayında başlıyor

Ciddi şikayetleri olanlar dikkat! Koronavirüs korkusundan evde ani ölümler arttı

Koronavirüs korkusundan evde ani ölümler arttı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.