Batman'da portatif yüzme havuzu açıldı

Batman Valiliği tarafından, boğulmaların önüne geçmek ve çocukların yüzme öğrenmelerini sağlamak için portatif yüzme havuzu açıldı.

Vali Hulusi Şahin, Gençlik Merkezi bahçesinde kurulan portatif yüzme havuzunun açılışında yaptığı konuşmada, sıklıkla yaşanan boğulma olaylarını engellemek için alternatif üretmek gerektiğini dile getirdi.

Sıcak havalarda serinlemek isteyen gençlerin tehlikeli olmasına rağmen çay, dere, ırmak, sulama kanalları ve baraj göllerine girdiğini ifade eden Şahin, "Yüzme biliyor olsanız bile orada oluşan girdaplar, akıntı ve taban çamuru sizi bir anda içine çekip boğulmanıza sebebiyet verebilir. Dolayısıyla yüzmek için uygun yerler dışında yüzmek doğru değildir. O zaman vatandaşımız 'Böyle yerler vardı da gitmedik mi' diye sorma hakkına sahip olur. İşte o alternatifi sunmak için çok hızlı hareket ettik, İl Özel İdaremiz ve Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz ortaklığında hemen bu portatif yüzme havuzunu oluşturduk."

Portatif havuzda 2 bin çocuğun yaz boyunca hem eğlenip hem de yüzme öğreneceğini belirten Şahin, asıl hedeflerininse kalıcı yüzme havuzlarının sayısını artırmak olduğunu ifade etti.

Açılışa, Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Eren, İl Müftüsü Turgut Erhan, AK Parti İl Başkanı Abdullah Akif Gür, Türkiye Petrolleri Bölge Müdürü Mustafa Demir ve vatandaşlar katıldı.

