Batman'da saldırı amaçlı keşif yapan PKK'lı terörist yakalandı

Batman'da, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra güvenlik noktalarına saldırı yapmak üzere keşif yaparken yakalanan PKK'lı terörist tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK'da aktif olarak faaliyet yürüten bir teröristin, kent merkezindeki kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra güvenlik noktalarına saldırı yapmak amacıyla keşif yaptığı ihbarını değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, merkeze bağlı Recepler köyü kırsalında operasyon düzenledi.
Operasyonda, "Şiyar Mava" kod isimli terörist Kahraman Varol, keşif yaptığı sırada üzerinde "özel operasyon silahı" olarak bilinen "Glock" marka tabanca ile yakalandı.
Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen PKK'lı terörist, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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