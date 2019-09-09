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Batman'da saldırı hazırlığındaki terörist yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 20:56 | Son Güncelleme

MİT ve polisin ortak operasyonunda bombalı saldırı için keşif yaptığı belirlenen PKK'lı terörist F.T, gözaltına alındı

Batman'da bombalı saldırı için keşif yaptığı tespit edilen PKK'lı terörist, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve polisin ortak operasyonuyla yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT ile Batman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgüne yönelik ortak operasyon yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İlimizde keşif faaliyetinde bulunarak, bombalı eylem hazırlığı içinde bulunan bölücü terör örgütü mensubu F.T ile terör örgütü üyeliğinden suç kaydı bulunan N.A ve U.E, yakalanmıştır. Devam eden çalışmalar neticesinde örgüt mensubu ile 8 kişi gözaltına alınmıştır."

Gözaltına alınan zanlılardan 3'ü tutuklandı.

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Batman batman valiliği

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