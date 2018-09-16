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Batman'da saldırı hazırlığındayken yakalanan terörist tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 14:48 | Son Güncelleme

Batman'da saldırı hazırlığındayken yakalanan terörist tutuklandı

Batman'da, üst düzey idarecilere saldırı hazırlığındayken yakalanan PKK'lı terörist tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kozluk ilçesi Tuzlagözü köyü yakınındaki operasyonda yakalanan "Rojhat" kod adlı terörist Sait İlmin, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Terör örgütü PKK'nın elebaşılarından Duran Kalkan'a yakın olduğu öğrenilen PKK'lı terörist, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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- Araçta yakalanmıştı

Önceki gün üst düzey idarecilere suikast yapmak için ülkeye yasa dışı yollardan giren teröristin, Kozluk ilçesi kırsalından kent merkezine doğru otostop çekerek bindiği araçla ilerlediği ihbarını alan ekipler, Tuzlagözü köyü yakınında bir otomobili durdurmuş, yanında kimliği bulunmayan ve şüpheli davranışlar sergileyen kişinin üst aramasında bir tabanca ve el bombası ele geçirilmişti. Zanlının, "Rojhat" kod adlı Sait İlmin isimli terörist olduğu belirlenmişti.

Teröristin, PKK elebaşılarından Duran Kalkan'a yakın olduğu tespit edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Batman PKK saldırı terör

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