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Batman'da saldırıya uğrayan bekçi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 10:07 | Son Güncelleme

Bekçi Vezir Gülmerkal, devriye görevinin ardından evine giderken, husumetli olduğu kişinin silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi

Batman'da silahlı saldırıya uğrayan bekçi Vezir Gülmerkal (26) hayatını kaybetti.

GAP Mahallesi'nde devriye görevinin ardından evine giden bekçi Gülmerkal (26), ismi öğrenilemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Ağır yaralanan Gülmerkal 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan ve henüz kimliği açıklanmayan saldırganın aralarındaki husumet dolayısıyla saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.

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