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Batman'da saldırıya uğrayan bekçinin hayatını kaybetmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 13:52 | Son Güncelleme

Devriye görevinin ardından husumetli olduğu kişinin silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitiren bekçi Vezir Gümerkan'ın cenazesi Kozluk ilçesinde toprağa verildi

Batman'da husumetli olduğu kişinin silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitiren bekçi Vezir Gümerkan'ın cenazesi, Kozluk ilçesinde defnedildi.

GAP Mahallesi'nde devriye görevinin ardından evine giden ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişinin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanan, kaldırıldığı Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamayan Gümerkan'ın (26), otopsisi tamamlandı.

Ailesine teslim edilen Gümerkan'ın cenazesi, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, emniyet yetkilileri ve yakınları tarafından hastanenin mescidine götürüldü.

Evli ve 3 çocuk babası Gümerkan'ın cenazesi Kozluk ilçesinin Tepecik Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Defin törenine, İl Emniyet Müdürü Akkaplan, Kozluk İlçe Emniyet Müdürü Hayrullah Altıparmak, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Selim Kasacı, polis ve jandarma ekipleri ile vatandaşlar da katıldı.

Batman'da devriye görevinin ardından evine giden bekçi Vezir Gümerkan, ismi henüz öğrenilemeyen kişinin silahlı saldırısına uğramış, ağır yaralanan Gümerkan, ambulansla kaldırıldığı Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Gözaltına alınan ve henüz kimliği açıklanmayan saldırganın, aralarındaki husumet dolayısıyla saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Batman Bekçi Vezir Gümerkan

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