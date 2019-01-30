Batman’da sanayi sitesinde otomobil yandı

Batman sanayi sitesinde park halindeki bir otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.
Batman eski sanayi sitesinde bir kaynakçı dükkanında park halinde olan bir otomobil henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı bugün öğle saatlerinde yandı. Araç tamamen küle dönerken olayı gören vatandaşlar bir yandan cep telefonu kamerasıyla çekti, diğer yandan da itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Can kaybının yaşanmadığı olayda araç küle döndü.
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