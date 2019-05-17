Batman’da satışa hazır uyuşturucu ele geçirildi

Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrollerde satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, gözaltına alınan şahısların polis merkezinde ifadelerinin alındığı belirtildi. Açıklamada “15 Mayıs 2019 günü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin asayiş ve narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapmış olduğu çalışmalar neticesinde durumundan şüphelenerek şahsın yapılan kaba üst aramasında poşet içerisinde satışa hazır 7 paket toplam ağırlığı 80 gram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Yakalanarak gözaltına alınan şahıslar polis merkezi amirliğine teslim edilmiştir” denildi.

