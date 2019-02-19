HABER

Batman'da seçim güvenliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 16:42 | Son Güncelleme

Batman Valisi Hulusi Şahin: - "Tarafsızlık ilkesi kapsamında seçmenin iradesinin sandığa yansıması için gereken tüm önlemler alındı"

Batman Valisi Hulusi Şahin, "Tarafsızlık ilkesi kapsamında seçmenin iradesinin sandığa yansıması için gereken tüm önlemler alındı." dedi.

Vali Şahin, seçim bilgilendirme çalışmaları kapsamında düzenlenen toplantıda, gazetecilerle bir araya geldi.

Valilikteki toplantıda konuşan Şahin, her yönüyle 31 Mart'taki yerel seçimlere hazır olduklarını belirtti.

Seçime yönelik tedbirlerin alındığını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Tarafsızlık ilkesi kapsamında seçmenin iradesinin sandığa yansıması için gereken tüm önlemler alındı. Tüm kurumlarımızla gerekli toplantılarımızı yaptık. Her kurum üzerine düşen görevi eksiksiz, sorunsuz yerine getirecek. Olası elektrik kesintilerine karşı jeneratörler hazır, gerekli aydınlatmalar hazır, ulaşım ve iletişimde sorunlar olmaması için de gerekli tüm tedbirler alındı. Uhulet ve suhulet içerisinde bir seçim geçiririz inşallah."

-"Tüm güvenlik önlemlerimizi üst düzeyde aldık"

Şahin, seçim gecesi taşkınlıklara karşı da önlem alındığını aktararak, parti gözetmeksizin kanuna aykırı davrananlara müsaade edilmeyeceğini dile getirdi.

"Kanun hakimiyetini tesis etmek esastır. Kanunun vermediği hakkı zorla almaya çalışana 'dur' deriz. Kanunun verdiği hakkı engellememiz ise söz konusu olamaz." diyen Şahin, önemli olanın kanun ve kurallara uymak olduğunu vurguladı.

Şahin, seçimde görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi adına siyasi partilerce caddelere flama ve parti bayrağı asılmamasının sevindirici olduğunu anlatarak, bunun aynı zamanda ekonomiye de önemli katkı sunduğunu aktardı.

Toplantıya Vali Yardımcısı Metin Demirel, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan da katıldı.

Bu otelde dokunduğunuz her şey satılıkBu otelde dokunduğunuz her şey satılık
Bu kez tarih verdiler! 'Tamamen yok olacak'Bu kez tarih verdiler! 'Tamamen yok olacak'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
31 Mart Batman önlem seçim taşkınlık

En Çok Okunan Haberler

Otomobil devi Türkiye fabrikasını kapatacak mı?

Otomobil devi Türkiye fabrikasını kapatacak mı?

81 ile genelge gönderildi! 3 aylık süre başladı

81 ile genelge gönderildi! 3 aylık süre başladı

Köpeklerin sesiyle dışarı çıktı , dev çukurla karşılaştı!

Köpeklerin sesiyle dışarı çıktı , dev çukurla karşılaştı!

Itır Esen'den Survivor paylaşımı!

Itır Esen'den Survivor paylaşımı!

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

İki savaş uçağı havada çarpıştı! İşte o anlar

İki savaş uçağı havada çarpıştı! İşte o anlar

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yanarak ölen Cemal bebek toprağa verildi

Yanarak ölen Cemal bebek toprağa verildi

İzmir’de CHP Buca adayı değiştirildi

CHP, İzmir'de çok tartışılan belediye başkan adayını değiştirdi

Kocaeli'de su isteyerek evine girdiği yaşlı kadını dövüp, gasbeden zanlı yakalandı

Yaşlı kadına iğrenç saldırı!

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor)

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İstanbul'da yolcu dolu minibüse ateş açıldı! Polis karşılık verdi, çatışma çıktı

İstanbul'da yolcu dolu minibüse ateş açıldı! Çatışma çıktı

Adalet Bakanı Gül'den nöbetçi noter uygulaması

Adalet Bakanı Gül'den nöbetçi noter uygulaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.