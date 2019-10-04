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Batman'da şehit askerler anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 17:01 | Son Güncelleme

Gercüş ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu geçen yıl şehit düşen 8 asker için anma programı düzenlendi

Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu geçen yıl şehit düşen 8 asker için anma programı yapıldı.

Türkiye Gaziler ve Şehitler Aileleri Vakfı Batman Şubesi tarafından Öğretmenevi Konferans Salonu'nda düzenlenen anma etkinliğine, Vali Hulusi Şahin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsa Çakmak, Garnizon Komutanı Albay İhsan Kaplan, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Burhanettin Ceylan, Vakıf Başkanı Ömer Dündar Pekacar, bazı kurum temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler ile vatandaşlar katıldı.

Vali Şahin, anma programında yaptığı konuşmada, meslek hayatlarının böyle acı anılarla dolu olduğunu belirtti. Bazı terör sevilerinin bulunduğunu ifade eden Şahin, şöyle devam konuştu:

"Burada karnından konuşanlar, terör seviciler var. Bunlar, bu şehirde, bu bayrağın, devletin imkanlarından sonuna kadar faydalanıp ama o devletin zararına elinden gelen her şeyi yapanlardır. Bu menfur saldırıyı yapan teröristlerin tamamı ölü ya da diri ele geçirildi. Şehit çocuklarımız, ailelerimiz rahat olsunlar, onlar bize emanettir."

Vakıf Başkanı Ömer Dündar Pekacar da şehitlere çok şey borçlu olduklarını dile getirerek şunları kaydetti:

"Vatan dediğimiz bir toprak parçamız hala var ise, bu aziz şehitlerimizin sayesindedir. Bir sene önce bugün 8 yiğidimiz toprağa tohum diye düştü. Terör örgütü ve yandaşlarının hesaba katamadığı bir şey var. Bizler ölmekle yok olmayız. Bir sene önce toprağa tohum diye düşen 8 yiğidimiz de yüzlerce fidan olarak yeniden doğacak ve bu vatanı daha çok sevecek, daha çok koruyacak."

Daha sonra şehitler için mevlit okutuldu, dua edildi.

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Anahtar Kelimeler:
8 şehit Batman mevlit

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