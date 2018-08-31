Batman'da şehit askerler için tören

Batman'da Kozluk ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda şehit olan iki asker için tören düzenlendi.

Batman 14. İUS Üs Komutanlığında gerçekleştirilen törende şehit Jandarma Uzman Onbaşı Adem Güven ile Jandarma Uzman Onbaşı Recep Turan'ın Türk bayrağına sarılı naaşları katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, öz geçmişleri okundu ve dua edildi.

Vali Ahmet Deniz, Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Coşkun Uçarcılar, Alay Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar'ın da katıldığı törenin ardından Güven'in cenazesi memleketi Samsun'a, Turan'ın naaşı ise Zonguldak'a uğurlandı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde Kumlupınar köyü kırsalında bir grup teröristin bulunduğunun tespit edilmesi üzerine operasyon başlatılmış, bir teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda yaralanan Jandarma Uzman Onbaşı Adem Güven ile Jandarma Uzman Onbaşı Recep Turan kaldırıldıkları Kozluk Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen şehit olmuştu.

