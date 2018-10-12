Batman'da şehit düşen 8 asker için helva dağıtıldı

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şubesi tarafından PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 8 güvenlik görevlisi için helva dağıtıldı.
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şubesince Turgut Özal Bulvarı'nda kurulan kazanlarda vatandaş ve esnafa helva ikram edildi.
Şube Başkanı Ömer Dündar Pekacar, şehit ailelerinin acısını paylaşmak için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.
"4 Ekim'de Gercüş ilçesi kırsalında meydana gelen terör saldırısında şehit olan 8 kardeşimiz için helva dağıttık." diyen Pekacar, şöyle devam etti:
"Bir şehit ailesinin acısı ve gözyaşı, son nefesine kadar devam eder. Bizler şehit yakınları olarak her şehit haberinde bir kez daha babamızı, eşimizi, kardeşimizi, çocuğumuzu kaybeder bir kez daha o acı günü yaşar ve o acıyı iliklerimize kadar hissederiz."
Batman'ın Gercüş ilçesinin Yemişli köyü ile Mardin'in Dargeçit ilçesinin Umutlu köyü kırsalında 4 Ekim'de operasyona giden askerleri taşıyan zırhlı askeri aracın geçişi sırasında, teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirilmişti. Saldırıda 8 asker şehit düşmüş, bir asker yaralanmıştı.
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