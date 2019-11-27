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Batman'da şehit olan polis memuru anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 18:29 | Son Güncelleme

BATMAN'da, geçen yıl, bombalı eylem hazırlığındaki PKK'lıların kaldığı eve düzenlenen operasyonda, 4 yaşındaki çocuğu rehin alıp, siper eden teröristi etkisiz hale getiren ve ağır yaralandığı çatışma sonrası şehit olan polis memuru Birol Öztekin için anma programı düzenlendi.

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA) - BATMAN'da, geçen yıl, bombalı eylem hazırlığındaki PKK'lıların kaldığı eve düzenlenen operasyonda, 4 yaşındaki çocuğu rehin alıp, siper eden teröristi etkisiz hale getiren ve ağır yaralandığı çatışma sonrası şehit olan polis memuru Birol Öztekin için anma programı düzenlendi.
Hilal Mahallesi'nde bombalı eylem hazırlığındaki PKK'lıların bulunduğu Çiftçi Apartmanı'nın 4'üncü katındaki daireye, 27 Kasım 2018'de operasyon düzenlendi. Polislerin 'Teslim ol' çağrısına tabancayla ateş açarak, karşılık veren terörist, binanın koridorunda gördüğü erkek çocuğunu rehin alıp, kendisine siper olarak kullandı. Çocuğun zarar görmemesi için hassas davranan polislerden Birol Öztekin, hayatını tehlikeye atıp, teröristi etkisiz hale getirirken, çatışmada ağır yaralandı. Çocuğun yaralanmadan ailesine teslim edildiği çatışma sonrası polis memuru Birol Öztekin, ambulansla götürüldüğü Özel Yaşam Hastanesi'nde kurtarılamayarak, şehit oldu.
Şehit polis Birol Öztekin için İl Emniyet Müdürlüğü ile Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şubesi tarafından Kültür Mahallesi'ndeki Şemsettin Güneş Camisi'nde anma programı düzenlendi. Programa Vali Hulusi Şahin, Garnizon Komutanı Albay İhsan Kaplan ve Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç katıldı. Mevlit okunan törende şehitler için dua edildi.
Programın ardından konuşan Vali Şahin, bugün kentte düzenledikleri terör operasyonuna şehit Birol Öztekin'in adını verdiklerini belirterek, "Şehitlerimiz bizim kalbimizde yaşamaya devam ediyor. Kıymetli aileleri de bizim için birer emanettir. Bugün sabah da Birol kardeşimizin adına emniyet müdürlüğümüz çok kapsamlı bir terör operasyonu yaptı. Terör destekçilerine yönelik 30 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi ve bu operasyona da şehidimizin ismini verdik. Terörle ve onun unsurlarıyla olan mücadelemiz tavizsiz olarak son terörist silahını bırakana kadar devam edecek" dedi.

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