Batman'da Şehit Polis Memuru Öztekin törenle uğurlandı

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/ BATMAN,(DHA)- BATMAN'da bombalı eylem hazırlığındaki PKK'lıların kaldığı eve düzenlenen operasyon sırasında binadaki 4 yaşındaki erkek çocuğu rehin alarak siper eden teröristi öldürerek etkisiz hale getiren ve ağır yaralandığı çatışmada şehit olan polis memuru Birol Öztekin (49), Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından memleketi Diyarbakır'a gönderildi.

Hilal Mahallesi'nde bombalı eylem hazırlığındaki PKK’lıların bulunduğu Çiftçi Apartmanı'nın 4'üncü katındaki daireye dün akşam operasyon düzenlendi. Polislerin "Teslim ol" çağrısına yanındaki tabancayla ateş açarak karşılık veren terörist, binanın koridorunda gördüğü erkek çocuğu rehin alıp, kendisine siper olarak kullandı. Çocuğun zarar görmemesi için hassas davranan polislerden Birol Öztekin, hayatını tehlikeye atıp, teröristi etkisiz hale getirirken, yaşanan çatışmada ağır yaralandı. Çocuğun yaralanmadan ailesine teslim edildiği çatışmada ağır yaralanan polis memuru Öztekin, ambulansla götürüldüğü Özel Yaşam Hastanesi'nde kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit polis memuru Birol Öztekin için sabah saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde uğurlama töreni düzenlendi. Törene Batman Valisi Hulusi Şahin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Coşkun Uçarcılar, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, şehidin ailesi ve meslektaşları katıldı. Yaklaşık 4 yıldır Batman’da görev yapan 3 çocuk babası Öztekin için meslektaşları gözyaşı döktü. Özgeçmişi okunan şehit Öztekin’in Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracına konularak dualarla memleketi Diyarbakır’a gönderildi.

