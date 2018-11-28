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Batman'da Şehit Polis Memuru Öztekin törenle uğurlandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 28.11.2018 15:15 | Son Güncelleme

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ Batman'da PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Birol Öztekin'in (50) naaşı, Batman'daki törenin ardından cenaze nakil aracıyla memleketi Diyarbakır'ın Ergani ilçesine getirildi.

Batman'da Şehit Polis Memuru Öztekin törenle uğurlandı (2)

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ
Batman'da PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Birol Öztekin'in (50) naaşı, Batman'daki törenin ardından cenaze nakil aracıyla memleketi Diyarbakır'ın Ergani ilçesine getirildi. Şehidin naaşını, Ergani'de binlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla tekbirler eşliğinde karşıladı. Terör örgütü PKK'ya lanet sloganları atan kalabalık eşliğinde Kemertaş Mezarlığı'na götürülen şehit polis memuru Öztekin için cenaze töreni düzenlendi. Törene; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Oya Eronat ve Ebubekir Bal, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, 7'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yalla, Ergani Kaymakamı Hüseyin Sayın, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, şehidin eşi Selda Öztekin, ağabeyi Varol, kız kardeşi Nigar Öztekin ile binlerce vatandaş katıldı. Cenaze nakil aracından alınan şehit Öztekin'in naaşı, musalla taşına konuldu. Ardından İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır tarafından cenaze namazı kıldırılarak helallik alındı.
KARDEŞİNİ, TABUTUNU ÖPEREK UĞURLADI
Şehidin ağabeyi Varol Öztekin'in kardeşinin tabutuna sarılarak öpmesi, duygusal anlar yaşattıı. Tören sırasında, gözyaşlarına hakim olamayan ve ayakta durmakta zorluk çeken şehidin eşi Selda Öztekin ve yakınlarına, güvenlik güçleri yardım ederek, teselli vermeye çalıştı. Yapılan duaların ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve milletvekilleri ile diğer protokol üyeleri de şehit polis memuru Birol Öztekin'in tabutunu omuzlayarak taşıdı. Şehit polis memuru Öztekin'in naaşı daha sonra gözyaşları arasında defnedildi.
Annesi ve babasının daha önce yaşamlarını yitirdiği şehit polis memuru Birol Öztekin'in 2 kız çocuğu babası olduğu belirtildi.

Canan ALTINTAŞ, Serdar SUNAR, Esat TAŞTEKİN/ ERGANİ (Diyarbakır),(DHA)
FOTOĞRAFLI

Batman'da Şehit Polis Memuru Öztekin törenle uğurlandı (2)Batman'da Şehit Polis Memuru Öztekin törenle uğurlandı (2)Batman'da Şehit Polis Memuru Öztekin törenle uğurlandı (2)

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