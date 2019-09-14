Türkiye'nin terör örgütlerince dize getirilemeyecek kadar büyük bir ülke olduğuna işaret eden Nasıroğlu, milletin de hainlerin oyununa gelmeyecek kadar feraset ve dirayet sahibi olduğunu aktardı.

Ülkedeki 82 milyon vatandaşın hain senaryoların farkında olduğuna dikkati çeken Nasıroğlu, "Bu saldırılar karşısında, millet olarak sağduyumuzu korumalıyız. Şiddetten çözüm veya gelecek bekleyenlerin İslami veya insani değerlerle hiçbir bağlantısı olamaz. Çirkin saldırıları gerçekleştirenler, terör ve şiddet eylemlerinin hiçbir amaç için araç olamayacağını bilmelidirler." dedi.

Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin HDP il binası önünde başlattıkları oturma eylemine değinen Nasıroğlu, şunları kaydetti:

"Günlerdir çaresizce bekleyen ve seslerini kamuoyuna duyurmaya çalışan bu mazlum ailelerin haklı duruşu kuşkusuz PKK ve zihniyetindeki yapılanmanın halk tarafından itibar görmediğinin en büyük kanıtıdır. Küçük çocukların ailelerinden kopartılarak dağa kaçırılması ve birer ölüm makinesi haline getirilmeleri asla kabul edilemez ve bu şekilde Kürtlerin hakları savunulamaz. Kürtlerin geleceğini çalarak Kürtlere iyilik yaptığını sananların 40 yıldır bu halkı kör bir şiddete kurban ettikleri gün gibi aşikardır ve sonuçları ortadadır. Yaşanan bunca acı tecrübeye rağmen hala bu savaşta ısrar edenler için daha kaç anne ağlamalı ve daha kaç çocuk kurban edilmelidir?"

Konuşmaların ardından terör saldırılarında şehit düşenler için dua edildi.

Yürüyüşe, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, AK Parti İl Başkanı Abdullah Akif Gür, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

