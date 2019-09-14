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Batman’da "Şehitlere saygı, teröre lanet" yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 19:00 | Son Güncelleme

Batman'da sivil toplum kuruluşları öncülüğünde düzenlenen yürüyüşte terör örgütü PKK'nın saldırıları protesto edildi - ASKON Batman Şube Başkanı Selman Nasıroğlu: - "Bu saldırılar karşısında, millet olarak sağduyumuzu korumalıyız. Şiddetten çözüm veya gelecek bekleyenlerin İslami veya insani değerlerle hiçbir bağlantısı olamaz"

Batman'da sivil toplum kuruluşları öncülüğünde düzenlenen, "Şehitlere saygı, teröre lanet" yürüyüşünde terör örgütü PKK'nın güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik hain saldırıları protesto edildi.

Sivil Toplum Platformu öncülüğünde düzenlenen yürüyüş Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir alışveriş merkezinin önünde başladı.

100 metrelik Türk bayrağıyla yürüyüşe geçen vatandaşlar, "Kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Bayrak inmez, ezan susmaz, vatan bölünmez", "Türk, Kürt kardeştir. PKK kalleştir" sloganları atarak Atatürk Parkı’na ulaştı..

Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından platform adına konuşan Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Batman Şube Başkanı Selman Nasıroğlu, taşeron örgüt PKK'nın bölge ve ülkenin istikrarını bozmaya yönelik saldırılarını sürdürdüğünü söyledi.

Çukur siyasetiyle itibar kaybeden terör örgütü PKK'nın, devletin istikrarlı mücadelesinin ardından sivilleri hedef aldığını belirten Nasıroğlu, Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 7 kişinin şehit olduğunu, 10 kişinin yaralandığını hatırlattı.

Türkiye'nin terör örgütlerince dize getirilemeyecek kadar büyük bir ülke olduğuna işaret eden Nasıroğlu, milletin de hainlerin oyununa gelmeyecek kadar feraset ve dirayet sahibi olduğunu aktardı.

Ülkedeki 82 milyon vatandaşın hain senaryoların farkında olduğuna dikkati çeken Nasıroğlu, "Bu saldırılar karşısında, millet olarak sağduyumuzu korumalıyız. Şiddetten çözüm veya gelecek bekleyenlerin İslami veya insani değerlerle hiçbir bağlantısı olamaz. Çirkin saldırıları gerçekleştirenler, terör ve şiddet eylemlerinin hiçbir amaç için araç olamayacağını bilmelidirler." dedi.

Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin HDP il binası önünde başlattıkları oturma eylemine değinen Nasıroğlu, şunları kaydetti:

"Günlerdir çaresizce bekleyen ve seslerini kamuoyuna duyurmaya çalışan bu mazlum ailelerin haklı duruşu kuşkusuz PKK ve zihniyetindeki yapılanmanın halk tarafından itibar görmediğinin en büyük kanıtıdır. Küçük çocukların ailelerinden kopartılarak dağa kaçırılması ve birer ölüm makinesi haline getirilmeleri asla kabul edilemez ve bu şekilde Kürtlerin hakları savunulamaz. Kürtlerin geleceğini çalarak Kürtlere iyilik yaptığını sananların 40 yıldır bu halkı kör bir şiddete kurban ettikleri gün gibi aşikardır ve sonuçları ortadadır. Yaşanan bunca acı tecrübeye rağmen hala bu savaşta ısrar edenler için daha kaç anne ağlamalı ve daha kaç çocuk kurban edilmelidir?"

Konuşmaların ardından terör saldırılarında şehit düşenler için dua edildi.

Yürüyüşe, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, AK Parti İl Başkanı Abdullah Akif Gür, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

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