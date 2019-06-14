HABER

Batman'da servis minibüsünün çarptığı öğrenci yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 19:04 | Son Güncelleme

Aracıyla geri manevra yaptığı sırada çarptığı 5. sınıf öğrencisinin ölümüne neden olan sürücü gözaltına alındı

Batman'ın Beşiri ilçesinde, karnesini aldıktan sonra evine gideceği sırada geri manevra yapan okul servisinin altında kalan 5. sınıf öğrencisi Narin Akti hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, karnesini aldıktan sonra evine gitmek üzere okuldan çıkan Cumhuriyet Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Akti'ye (12), geri manevra yapan Osman Ö. yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen okul servis minibüsü çarptı.

Ağır yaralanan Akti, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Beşiri Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza sonrası sürücü Osman Ö, gözaltına alındı.

Akti'nin cenazesi, Batman Bölge Devlet Hastanesindeki otopsi işlemlerinin ardından ilçeye bağlı Alıçlı köyünde toprağa verildi.

Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat! Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!
Karnelerini Ayder Yaylası'nda aldılarKarnelerini Ayder Yaylası'nda aldılar
Mudanya sahilinde seyyar operasyonuMudanya sahilinde seyyar operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Batman Beşiri karne Kaza

En Çok Okunan Haberler

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

SGK açıkladı! 45 mesleğe erken emeklilik imkanı

SGK açıkladı! 45 mesleğe erken emeklilik imkanı

Gözyaşlarına boğan karne töreni

Gözyaşlarına boğan karne töreni

Antalya'da feci kaza! Genç kadın sinir krizi geçirdi

Antalya'da feci kaza! Genç kadın sinir krizi geçirdi

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

ABD'ye çok sert yanıt: Bizim de atacağımız adımlar var

ABD'ye çok sert yanıt: Bizim de atacağımız adımlar var

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

İzmir-Manisa yolu trafiğe kapandı!

İzmir-Manisa yolu trafiğe kapandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde deprem!

Marmara Denizi'nde deprem!

Eskişehir'de kanlı infaz! Kahreden haber geldi

Kanlı infaz! Kahreden haber geldi

Gri kategoride aranan terörist İstanbul’da yakalandı

Gri listede aranıyordu! İstanbul'da yakalandı

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Erik çekirdeği atan çocuğu darp eden adama tahliye!

Erik çekirdeği atan çocuğu darp eden adama tahliye!

İstanbul'da Yürüyüş Dergisi'ne operasyon!

İstanbul'da helikopter destekli operasyon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.