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Batman’da Şeyh Halid’i anma ve aş dökme etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 16:50 | Son Güncelleme

Batman’da her yıl düzenlenen Şeyh Halid’i anma ve aş dökme etkinliği bu yıl da Türkiye’nin birçok kentinden binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.Beşiri ilçesine bağlı Örmegöze köyünde 1954 yılında hayatını kaybeden Zilan cemaati lideri Şeyh Halit Bağdu’yu anmak için aş dökme etkinliği düzenlendi.

Batman’da Şeyh Halid’i anma ve aş dökme etkinliği

Batman’da her yıl düzenlenen Şeyh Halid’i anma ve aş dökme etkinliği bu yıl da Türkiye’nin birçok kentinden binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.
Beşiri ilçesine bağlı Örmegöze köyünde 1954 yılında hayatını kaybeden Zilan cemaati lideri Şeyh Halit Bağdu’yu anmak için aş dökme etkinliği düzenlendi. Cuma günü başlayan anma etkinliği bugün son buldu. Anma etkinliğine Türkiye’nin birçok ilinden binlerce ziyaretçi geldi. Etkinlikte ilahiler söylenirken, gelen misafirler yer sofrasında buluştu.
Kanaat önderi Şeyh Selman Bağdu anma etkinliği ile ilgili şunları söyledi:
"Türkiye’nin dört bir yanından gelen misafirler için çadırlar kuruldu. Rabbime şükürler olsun ki Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından tüm misafirlerimiz sağ salim bir şekilde türbemize akın ettiler. Allah hepsinden razı olsun. Misafirlerimiz iç Anadolu, Karadeniz, Ege, Marmara, Doğu ve Güneydoğu’dan eksiksiz bir şekilde geldiler. Burada yaşanan kardeşlik ortamı ile umuyoruz ki bu kıvılcım bütün ülkemize yayılır. Hiçbir ayrım olmadan, hiçbir fark gözetmeden Kürt’ü, Türk’ü, Laz’ı, Çerkez’i bir sofrada aynı lokmayı paylaştık."

Batman’da Şeyh Halid’i anma ve aş dökme etkinliği

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