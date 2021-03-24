HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Batman’da şiddetli rüzgar cami minaresini yıktı

Batman’da şiddetli rüzgar cami minaresini yıktı

24.03.2021 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman’da etkisini sürdüren sağanak yağış ve şiddetli rüzgâr hayatı olumsuz etkiledi.

Batman’da etkisini sürdüren sağanak yağış ve şiddetli rüzgâr hayatı olumsuz etkiledi. Sason ilçesine bağlı Yolüstü köyünde şiddetli rüzgara dayanamayan cami minaresi yıkıldı.
Batman’ın Sason ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar yıkıma neden oldu. Sason ilçesine bağlı Yolüstü köyünde gece saatlerinde camii minaresi şiddetli rüzgar ve fırtınaya dayanamayarak yıkıldı. Cami imamı Çetin Karakaya, "Maalesef dün gece fırtınadan dolayı minaremiz devrildi. Hamdolsun maddi hasarla atlattık. Hiçbir vatandaşımıza bir şey olmadı, bu sevindirici bir olay. Allah bizleri bütün musibetlerden belalardan muhafaza eylesin. Hem devletimizin hem resmi kurumlarımızın vatandaşlarımızın desteği ile inşallah camimizi eski haline getireceğiz, daha güzelini yapacağız. Allah bizi daha büyük musibetlerden muhafaza buyursun inşallah" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı! Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı!
Otomobilde annesinin boğazını kesmişti! Yeni gelişmeOtomobilde annesinin boğazını kesmişti! Yeni gelişme
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!
1/

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Son Dakika: 22 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 22 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı

Aşiret liderleri bir araya geldi: Bugün tarihi bir karara imza attık

Aşiret liderleri bir araya geldi: Bugün tarihi bir karara imza attık

Antalya'da 'pes' dedirten parti! Sosyal medyada örgütlenmişler

Antalya'da 'pes' dedirten parti! Sosyal medyada örgütlenmişler

Diğer Haberler

Türkiye'de koronavirüs vaka sayısındaki yükseliş, dünya sıralamasını altüst etti (Türkiye dünyada kaçıncı sırada?)

Türkiye'deki vaka sayısındaki yükseliş, sıralamayı altüst etti

Lebaleb nedir? İşte TDK’ye göre lebalebin anlamı

İşte TDK’ye göre 'lebaleb'in anlamı

Seyir halindeki bir otomobilde annesinin boğazını kesmişti! Yeni gelişme

Otomobilde annesinin boğazını kesmişti! Yeni gelişme

MKYK nedir? MKYK'nın açılımı nedir?

MKYK nedir? MKYK'nın açılımı nedir?

Delege ne demek? İşte TDK'ye göre delege sözcüğünün anlamı

Delege ne demek? TDK'ye göre delegenin anlamı

Koronavirüsle mücadelede endişelendiren açıklama: 65 yaş üstünde aşıya direnenler var

'65 yaş üstünde aşıya direnenler var'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.