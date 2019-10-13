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Batman'da silahlı kavga: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 19:01 | Son Güncelleme

Batman'da silahlı kavga: 1 ölü

Batman'ın Kozluk ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kayadibi köyünde arkadaş oldukları öğrenilen Habip Dakni (18) ve Bülent D. (19) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa süre sonra silahlı kavgaya dönüşünce Bülent D, Dakni'yi av tüfeği ile vurdu.

Ağır yaralanan Dakni, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Batman Bölge Hastanesine kaldırıldı. Dakni, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra kaçan Bülent D, jandarma tarafından gözaltına alındı.

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