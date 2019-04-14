Batman'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Batman'ın Kozluk ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan silahlı kavgada bir kadın hayatını kaybetti, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kozluk ilçesine bağlı Tepecik Mahallesi'nde iki aile arasında daha önce meydana gelen arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Kıymet Unutur (37), Bedriye Aktaş (38) ile Rehyan Aktaş (6) yaralandı. Olay yerine, 112 Acil Sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından Batman Bölge Devlet Hastanesine sevk edildi. Bedriye Aktaş yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kıymet Unutur'un da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alınırken, olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

