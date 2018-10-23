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Batman'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 10:26 | Son Güncelleme

Batman'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Batman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Bulvarı'nda iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, biri ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Servet Tarhan (46), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Batman kavga silah

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