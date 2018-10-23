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Batman'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2018 14:39 | Son Güncelleme

BATMAN'da, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan kavgada tabancayla vurulan Servet Tarhan (46) yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)- BATMAN'da, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan kavgada tabancayla vurulan Servet Tarhan (46) yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.
Merkez Turgut Özal Bulvarı'ndaki iş merkezi önünde karşı karşıya gelen iki grup arasında, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, tabancayla açılan ateş sonucu İkiztepe Gırbereşik köyünden Servet Tarhan yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Servet Tarhan'ın cenazesi, İkiztepe köyünde toprağa verildi. Polisin olayla ilgili çalışmasının sürdüğü belirtildi.

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