Batman'da silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Batman'ın Beşiri ilçesinde komşu iki aile arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre ilçeye bağlı İkiköprü beldesinde, henüz belirlenemeyen nedenle komşu iki aile arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Veysi Yıldırım (63) ile oğlu Polat Yıldırım, Güzel Çiftçi (40) ile kızı Berfin Çiftçi (13) ve Cengiz Çetin yaralandı.

Yaralılar, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Veysi Yıldırım, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tedavileri devam eden Polat Yıldırım, Güzel Çiftçi ile kızı Berfin'in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Beldede geniş güvenlik önlemi alınırken olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

