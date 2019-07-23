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Batman'da silahlı kavga: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 22:52 | Son Güncelleme

Batman'da silahlı kavga: 3 yaralı

Batman'ın Gercüş ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Gercüş ilçesine bağlı Sargın köyünde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çoban köpekleri nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen, taş, sopa ve av tüfeklerinin kullanıldığı kavga sırasında biri kadın 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Gercüş ve Hasankeyf devlet hastanelerine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri köyde güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Batman Gercüş kavga

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