"Batman'da sosyal yardımlarda 50 bini aşkın haneye ulaştık"

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Son 17 yılda Batman'a yaklaşık 16 milyar liralık yatırım yaptık. Sadece Bakanlığımız alanında yapılan yardım 3,5 milyar lirayı aşmış durumda. Gıda, eğitim, sağlık desteklerini içine alan sosyal yardımlarda da 50 bini aşkın haneye ulaştık." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Batman'a gelen Bakan Selçuk, Valiliği ziyaret ederek, Vali Hulusi Şahin ile görüştü.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen Koordinasyon Toplantısının ardından konuşan Selçuk, Batman'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Göreve geldikleri günden bu yana bütün illeri ziyaret etmeye ve değerlendirme toplantıları yapmaya devam ettiklerini kaydeden Selçuk, vatandaşlarla ve sivil toplum kuruluşlarıyla gönül buluşmaları gerçekleştirdiklerini, ziyaretlerde vatandaşın yoğun ilgisini gördüklerini söyledi.

Selçuk, Batman'ın kalbinde özel bir yerinin bulunduğunu, yıllar önce Siirt'te okuduğunu ifade ederek, o dönemde Batman'ın Siirt'te bağlı olduğunu anımsattı.