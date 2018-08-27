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Batman'da STK'lerden kadın cinayetlerine tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 16:43 | Son Güncelleme

Düşünce ve İnanç Kadın Platformu üyeleri, son bir ay içerisinde iki kadının eşleri tarafından öldürülmesine tepki gösterdi - KADEM Batman Temsilcisi Adile Gürbüz: - "Aile birliği aradaki bir akit sebebiyle değil, insanın insana eş olması, yoldaş olması nedeniyle kutsaldır. Kadına, erkeğe, çocuğa ve yaşlıya değer veren şehrimizde cinayet ve şiddet olaylarının son bulmasını diliyoruz"

Batman'da, Düşünce ve İnanç Kadın Platformu üyeleri, son bir ay içerisinde iki kadının eşleri tarafından öldürülmesine, yaptıkları basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

Atatürk Parkı'nda bir araya gelen, Birlik Vakfı, Özgür-Der, Eğitim-Bir-Sen, Ensar, Batman ile El Ele, Diyanet-Sen, Davet ve Kardeşlik Vakfı, BEYDER'in kadın komisyonlarındaki üyelerinin de aralarında olduğu Düşünce ve İnanç Kadın Platformu üyeleri, kadın cinayetlerinin önlenmesi için sivil toplum örgütlerinden ve vatandaşlardan destek istedi.

Platform adına konuşan KADEM Batman Temsilcisi avukat Adile Gürbüz, kanaat önderleri, imamlar, kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinden kadın cinayetlerinin önlenmesi için daha çok mücadele etmelerini istediklerini söyledi.

Cahide İnan ve Kübra Oğur'un, eşleri tarafından gerçekleştirilen saldırılar sonucu hayatlarını kaybettiklerini anımsatan Gürbüz, saldırıları lanetlediklerini vurguladı.

Yaşam hakkının dini ve kanuni açılardan kutsal kabul edildiğini aktaran Gürbüz, şöyle konuştu:

"Aile birliği aradaki bir akit sebebiyle değil, insanın insana eş olması, yoldaş olması nedeniyle kutsaldır. Kadına, erkeğe, çocuğa ve yaşlıya değer veren şehrimizde cinayet ve şiddet olaylarının son bulmasını diliyoruz. Batman halkı dini, örf ve adetleriyle maneviyatını kaybetmemiş örnek bir şehirdir. Büyüyen ve gelişen yaşadığımız toplumun güvenliğinin, yaşanılabilir bir belde olmasının sorumluluğu her bir ferdin üzerindedir."

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Anahtar Kelimeler:
Adile Gürbüz Batman kadın cinayetleri

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